В Дивногорске пропала 16-летняя девочка

Фото: «ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ - КРАСНОЯРСК. ВОЛОНТЕРЫ.» в социальных сетях

В Дивногорске ищут 16-летнюю девочку, которая ушла из дома 22 июля. Об этом пишут волонтеры «Поиска пропавших детей» в социальных сетях.

У девочки был с собой телефон, но, видимо, сейчас дозвониться до нее невозможно. Приметы пропавшей: рост 155-165 см, худая, светлые волосы с красной челкой. Была одета: белые босоножки и черное платье.

Если вы знаете, где сейчас находится Полина, то позвоните в полицию по телефону: 8 (39144) 33-102 или 112. Также есть номер волонтеров: 8-950-99-66-066.