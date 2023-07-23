В Красноярске на улице Садовой произошло массовое ДТП из-за драки водителей

Скриншот: видео «ЧП-Красноярск»

22 июля в Красноярске напротив пляжного парка «Прищепка» произошло массовое ДТП из-за драки водителей. Видео было опубликовано в тг-канале «ЧП-Красноярск».

По предварительной версии полиции, конфликт произошел между 37-летним водителем маршрутки №21 и 42-летним мужчиной на автомобиле Peugeot. Они не поделили дорогу. Пока мужчины с кулаками и матами выясняли отношения, тяжелый автобус тронулся с места и начал таранить припаркованные у дороги машины. В итоге повреждено пять транспортных средств.

В органы внутренних дел поступили заявления от участников происшествия. Идет проверка.