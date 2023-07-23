В Красноярске досрочно завершены ремонтные работы на водозаборе острова Посадный

Фото: «КрасКом»

22 июля в Красноярске были досрочно завершены ремонтные работы на водозаборе острова Посадный. Об этом сообщает «КрасКом» в своем тг-канале.

Объект готовили к зиме. Слесари установили семь новых пожарных гидрантов и задвижек. Специалисты почистили 125 колодцев канализации, а в одном из них был найден старый молоток. Инструмент сдерживал движение сточной воды на улице Дзержинского.

Система водоснабжения центральной части краевой столицы должна была выйти в штатный режим сегодня утром.