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НовостиПроисшествия23 июля 2023 2:48

На юге Красноярского края с хребта Борус спасатели эвакуировали группу туристов

Они застряли там из-за дождей
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

22 июля в Красноярском крае на горном хребте Борус была спасена группа туристов. Об этом сообщают региональные спасатели.

Шесть человек застряли в районе водопада из-за сильного дождя. На помощь выдвинулись специалисты Шушенской спасательной станции. К счастью, туристы не пострадали.

Добавим, что Борус привлекает туристов из многих регионов, сюда едут из Хакасии, Тувы, Красноярского края. Максимальная высота пика Большой Борус (гора Пойлова) составляет 2 318 метров. Есть еще пик Кошурникова, пик Дураков, Малый Борус, Голубая и Балантат.