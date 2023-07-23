На юге Красноярского края с хребта Борус спасатели эвакуировали группу туристов

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

22 июля в Красноярском крае на горном хребте Борус была спасена группа туристов. Об этом сообщают региональные спасатели.

Шесть человек застряли в районе водопада из-за сильного дождя. На помощь выдвинулись специалисты Шушенской спасательной станции. К счастью, туристы не пострадали.

Добавим, что Борус привлекает туристов из многих регионов, сюда едут из Хакасии, Тувы, Красноярского края. Максимальная высота пика Большой Борус (гора Пойлова) составляет 2 318 метров. Есть еще пик Кошурникова, пик Дураков, Малый Борус, Голубая и Балантат.