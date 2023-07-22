В Красноярске с 24 июня перекроют улицу Чкалова

Изображение: мэрия Красноярска

24 июня в Красноярске перекроют улицу Чкалова. Об этом сообщают в городской администрации.

Улица будет закрыта от Николаевского проспекта до Революции и Ладо. Здесь будут проводить работы по строительств развязки: уложат последний слой асфальта и устранят найденные ранее недочеты дорожного полотна.

В мэрии поясняют, что ранее движение по еще незавершенному участку было открыто в связи с повышенным дорожным трафиком. Лето же он спал, поэтому принято решение доделать работы.