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НовостиОбщество22 июля 2023 8:09

В Красноярске с 24 июня перекроют улицу Чкалова

Здесь будут доделывать развязку
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Изображение: мэрия Красноярска

Изображение: мэрия Красноярска

24 июня в Красноярске перекроют улицу Чкалова. Об этом сообщают в городской администрации.

Улица будет закрыта от Николаевского проспекта до Революции и Ладо. Здесь будут проводить работы по строительств развязки: уложат последний слой асфальта и устранят найденные ранее недочеты дорожного полотна.

В мэрии поясняют, что ранее движение по еще незавершенному участку было открыто в связи с повышенным дорожным трафиком. Лето же он спал, поэтому принято решение доделать работы.