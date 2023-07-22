В Красноярске аферисты обманули работницу больницы на 4 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мошенники обманули 52-летнюю красноярку на 4 миллиона рублей под предлогом заработка на инвестициях. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В мае работница одной из больниц Красноярска увидела в интернете рекламный баннер о работниках супермаркета, которые бросают работу ради заработка на инвестициях. Женщина позвонила по указанному номеру, получила инструкции и «куратора».

Первая сумма, пущенная в оборот была не такой большой – 10 тысяч рублей. Сумма в личном кабинете мошеннической платформы стала увеличиваться. Тогда женщина вложила еще 140 тысяч рублей, а затем взяла кредит на 500 тысяч, которые также оказались вложены в «биржу». Когда на счету оказалось 22 тысячи долларов, красноярка решила их снять.

Тогда куратор сказал ей, что нужно взять еще один заем такого же размере, и вложить его в платформу. Якобы только после этого, деньги можно будет снять. Так, она от лица сына взяла кредит на 700 тысяч рублей, затем микрозайм на 1,3 миллиона и попросила соседку взять кредит на 600 тысяч рублей. Но мошенники просили еще. Тогда женщина начала обзванивать родственников, которые и открыли ей глаза.

За 40 дней общения с аферистами она отдала им 4 миллиона рублей. Кроме того, перечитав один из договоров с микрозаймовой конторой, она поняла, что заложила квартиру. После этого женщина обратилась в полицию.