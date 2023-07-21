Красноярский «Сибагропромстрой» поймали на подделке проб некачественного асфальта

Фото: прокуратура Красноярского края

АО «Сибагропромстрой» оштрафовали на 1 млн рублей. Как рассказали в прокуратуре, это произошло из-за подделки проб асфальта: подрядчик передал взятку экспертам, чтобы скрыть результаты проверки, которые выявили некачественный асфальт. Его положили на улице Молокова в 2018 году.

Специалисты управления автодорог «Енисей» и УДИБ после завершения дорожных работ провели плановое обследование, которое указало на несоответствие коэффициента уплотнения асфальтобетонного покрытия. С такими результатами у подрядчика бы не приняли работы, а заказчика оштрафовали бы.

– В АО «Сибагропромстрой» выбрали криминальный способ сохранить средства и деловую репутацию. С позволения замдиректора инженер-лаборант подрядчика передала через инженера УДИБа взятку в 70 тысяч рублей сотрудникам УДИБа и «Енисея» за фальсификацию материалов и результатов экспертизы, – рассказали в прокуратуре.

Обман все же скрылся, в итоге взяточники и сам «Сибагропромстрой» пошли под суд. Инженер-лаборант из АО, который дал взятку, получил 4 года условно, посредник из УДИБ – 3 года и 4 месяца условно. Лица, получившие взятку, все еще под следствием, а «Сибагропромстрой» суд оштрафовал на миллион рублей.