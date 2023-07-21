В Красноярске завели уголовное дело на бывшего замминистра экологии

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярске экс-замминистра экологии края стал фигурантом уголовного дела. Чиновника подозревают в фиктивном приеме на работу в ведомство человека, который там фактически не работал, но получал при этом зарплату. Вместе с ним вторым фигурантом дела стал бывший глава КГКУ «Лесная охрана» Игорь Баранов.

По версии следствия, Баранов по приказу замминистра фиктивно устроил их общего знакомого на должность государственного инспектора по охране леса. За четыре года, пока мужчина «работал», ему выплатили около 1,2 млн рублей зарплаты.

В СК отметили, что Баранов пошел на поводу у замминистра, чтобы «избежать конфликтов и сохранить дружественные отношения». Имя чиновника официально не раскрывается, но ряд СМИ утверждает, что фигурантом дела стала Юлия Воронова.