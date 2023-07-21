В Енисейске двое детей пострадали в пожаре

Фото: МЧС

В Енисейске произошел крупный пожар в двухквартирном жилом доме. Деревянное строение загорелось сегодня около 16 часов: площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На место выезжали более двадцати пожарных и несколько машин.

В МЧС уточнили, что в происшествии пострадали двое мальчиков. Их состояние не уточняется, но известно, что детей передали медикам.

Сам пожар был потушен спустя почти четыре часа. МЧС пока выясняет причины возгорания: в ведомстве отметили, что дом является памятником архитектуры регионального значения.