В Красноярском крае утонул третий за день отдыхающий

Фото: Служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае за последние сутки произошло уже третье происшествие на воде. Как рассказали в МЧС, в водоеме в Зеленогорске утонул мужчина. Обстоятельства трагедии неизвестны, но тело погибшего уже нашли.

Несколько часов назад спасатели сообщали еще об одном случае: на озере в поселке Горевое в Емельяновском районе утонул 42-летний мужчина. Поиски его тела до сих пор продолжаются.

Еще один мужчина утонул на озере в поселке Торгашино. Поиски его тела также до сих пор продолжаются.

– Люди, одумайтесь наконец! Вы ждете, когда трагедия придет в вашу семью? Может, не стоит доводить до этого? Думаете, с вами этого не случиться? Уверены, предыдущие 44 человека тоже так думали, – заявили в МЧС.