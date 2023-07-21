В Красноярске полиция изъяла из ломбардов 53 украденных велосипедов. Фото: МВД

В Красноярске полиция устроила рейд по ломбардам, результат превзошел все ожидания. История начинается с того, что накануне был задержан молодой человек, который специализировался на краже двухколесного транспорта. Уводил из подъездов, не боясь даже видеокамер. На его совести оказалось более 20 единиц, похищенных в Свердловском районе.

Подозреваемый рассказал, что сдавал велосипеды в ломбарды по сходной цене, там документы у него не спрашивали. И тогда сотрудники уголовного розыска отправились проверять все точки по списку, которые он назвал. В итоге вместо 20 велосипедов изъяли 53, которые были без залоговых билетов и документов. Теперь предстоит установить владельцев имущества, чтобы вернуть. Так что если кто лишился велосипедов в этом сезоне – вы знаете, куда звонить.