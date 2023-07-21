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20 июля жителя Кызыла осудили на полгода лишения свободы за неуплату алиментов. Об этом сообщают в прокуратуре Республики Тыва.

44-летний мужчина был признан виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Отмечается, что в мае 2022 года он уже привлекался к административной ответственности, но, видимо, урок усвоен не был. Злоумышленник так и не стал выплачивать алименты своему ребенку.

В апреле 2023 года общая сумма задолженности составила 73 тысячи рублей.