Михаил Котюков обсудил с министром Михаилом Мурашко развитие медицины в Красноярском крае. Фото: пресс-служба правительства края

Михаил Котюков обсудил с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко развитие медицины в Красноярском крае. Врио губернатора региона сейчас находится с рабочим визитом в столице и проводит ряд деловых встреч.

Два высокопоставленных руководителя обсудили разные вопросы. Самые актуальные – это проблемы с кадрами, особенно их подготовку для сельских территорий, где эта тема стоит острее всего. Также модернизация региональных больниц – от строительства новых зданий до оснащения современным оборудованием уже имеющихся, которое позволит расширить спектр услуг.

Руководитель сибирского региона даже пригласил министра, чтобы тот сам ознакомился с ситуацией на местах. Наверняка ему покажут лучшие и передовые по качеству оказываемых медицинских услуг учреждения края, например, Красноярскую краевую больницу. И другие.