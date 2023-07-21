Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярском крае с начала 2023 года произошло 200 ДТП с мототранспортом. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Отмечается, что в каждом 5-ом случае мотоциклом управлял подросток. 27 детей получили травмы, два ребенка погибли. Многие родители сами передают транспорт несовершеннолетним для «покатушек» возле дома.

– Уважаемые родители! Будьте ответственны и благоразумны, помните, всему свое время, здоровье и жизнь человека превыше всего, а особенно родного человека. Вы никогда себе не простите, если случится ДТП с участием вашего ребенка, – пишут дорожные полицейские.