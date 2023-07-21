В Красноярске 70 детей сирот получили сертификаты на жилье Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске еще 70 детей-сирот в возрасте 21 года получили сертификаты на жилье. Однако реализовать их и приобрести квартиру они могут в любом населенном пункте региона. В министерстве строительства края напомнили о поправках в законодательство, которые вступили в силу, по ним сироты смогут получать сертификаты не с 23 лет, как раньше, а с 21 года.

По сертификату можно получить 2 миллиона 993 тысячи рублей. Она рассчитана исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в крае, умноженной на 33 квадратных метра. Кстати, к этому можно добавить средства материнского капитала, если сирота уже успел создать семью. Или же собственные или заемные средства. Нельзя только потратить на другие цели, ведь другого уже не будет.

В 2023 году из средств краевого бюджета выделено больше 1 миллиарда рублей, на которые планируется выдать не менее 330 сертификатов в крае. Как оказалось, что сироты предпочитают сами подбирать себе квартиры.