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НовостиОбщество21 июля 2023 6:50

В Красноярске на Центральной набережной отметят День русской культуры

Гостей праздника интерактивные программы и творческие номера
Вячеслав КУИМОВ
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

29 июля в Красноярске на Центральной набережной отметят День русской культуры. Об этом сообщает городская администрация.

Мероприятие приурочено ко Дню Крещения Руси. Гостей праздника ждут народные игры, выступления музыкантов, творческие номера, различные интерактивные программы и многое другое. В общем, этот день пройдет с завидным размахом.

Площадки развернутся в 14:00, а вечером пройдет дефиле русских народных костюмов. Программу завершит выступление ансамбля «Светочъ».