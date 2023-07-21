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НовостиОбщество21 июля 2023 6:40

В Красноярске участник конкурса на организацию школьного питания требует отменить результаты

Компания «КрасПит» считает, что они прошли с нарушениями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске участник конкурса на организацию школьного питания требует отменить результаты

В Красноярске участник конкурса на организацию школьного питания требует отменить результаты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска объявили результаты торгов на организацию школьного питания. Так, в двух районах города этим будет заниматься местная компания «КрасПит», а в остальных пяти – «Межрегиональная кейтеринговая компания» из города Саранска (Мордовия).

Однако «КрасПит» направил в Арбитражный суд серию исков к заказчику торгов - МАУ «Дирекция по организации школьного питания». Предприниматели считают, что аукцион прошел с нарушениями. По их мнению, сами условия были прописаны под компанию-соперника, информация о закупках размещена с нарушениями. И плюс наличие родственных связей между членом конкурсной комиссии и руководителем местного филиала саранской фирмы.

Вопрос, принимать исковые заявления к производству или нет, будет решен в течение пяти рабочих дней.