В Красноярске иностранца отправили в колонию за смертельное ДТП Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловском районном суде Красноярска вынесли приговор иностранному гражданину, которого признали виновным в смертельном ДТП. В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что трагедия произошла 12 октября 2022 года.

Осужденный на «Ниве» направлялся по трассе Р-257 «Енисей» в сторону Дивногорска. Погодные условия оставляли желать лучшего – шел мокрый снег. Разрешенная скорость на участке – 30 километров в час, однако водитель проигнорировал эту информации. Прибавил газу и вылетел на встречную полосу, а там столкнулся с автомобилем «Тойота Королла», в котором ехали две женщины.

В результате ДТП сам водитель «Нивы» получил сотрясение головы, а одна из женщин в иномарке была доставлена в тяжелом состоянии в больницу, где скончалась. На суде гражданин заявил, что в ее смерти виноват не он, а медики, которые оказали ей якобы некачественную помощь.

- С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с него 900 тысяч рублей в пользу дочери погибшей, - сообщили в прокуратуре.