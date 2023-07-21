На юге Красноярского края волонтеры благоустраиваю турзону парка «Ергаки»

На юге Красноярского края волонтеры благоустраивают турзону парка «Ергаки». ФОто: минэкологии края

На юге Красноярского края волонтеры лагеря «Ветер перемен» (студенты из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга и Белгорода) благоустраивают территорию парка «Ергаки». В этом году дирекция природного парка начала обустраивать экотропу на озеро Светлое. Добровольцы отсыпали там 200-метровый участок. На другой экологической тропе – до Висячего камня – отремонтировали щебеночное покрытие и обновили краску на ступенях металлических лестниц.А еще ребята установили две беседки – одна в начале тропы «Каменный город», вторая недалеко от смотровой парковой трассы, ведущей к памятнику природы.

Однако волонтеры не только работают, но и отдыхают. Так, они побывали с экскурсией в Шушенском музее-заповеднике и на смотровой площадке Саяно-Шушенской ГЭС. Да и в самих «Ергаках» они посмотрели немало, самые известные природные достопримечательности - Спящий Саян, Висячий камень, озеро Радужное, Каменный город.

Добавим, что волонтерский лагерь «Ветер перемен» работает в «Ергаках» уже 16 сезон.