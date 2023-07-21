На Красноярской ГЭС модернизировали еще один гидроагрегат

Гидроагрегат №2 на Красноярской ГЭС успешно запустили в эксплуатацию. Это уже пятый из двенадцати гидроагрегатов станции, прошедший комплексную замену оборудования по программе модернизации станций «Новая энергия», которую реализует российский энерго-металлургический холдинг Эн+.

Капитальный ремонт второго гидроагрегата занял около полугода. Рабочее колесо, отработавшее 55 лет, заменили на новое и установили новый силовой трансформатор. Кроме того, гидроэнергетики автоматизировали систему пожаротушения, заменили котлы маслонапорных установок, установили и настроили систему мониторинга состояния трансформатора. После завершения ремонтных работ гидроагрегат № 2 успешно прошел 72-часовые испытания под нагрузкой.

В чем плюсы нового оборудования?

Во-первых, современное рабочее колесо имеет пониженный уровень шума и вибрации. Его конфигурация, а именно положение и форма лопастей, повышает эффективность работы турбины до 96,7%. Новое рабочее колесо сделано из особой нержавеющей стали, более устойчивой к кавитационным разрушениям.

Во-вторых, новое оборудование позволяет увеличить производство электроэнергии на Красноярской ГЭС.

«Реализация программы «Новая энергия» позволит нарастить совокупную выработку гидростанций группы на 2 млрд кВт*ч при том же объеме пропускаемой воды. Важно отметить, что все устанавливаемое оборудование производится в России, а все работы по модернизации гидроагрегата производят собственные инжиниринговые подразделения Эн+», – сказал руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Наша справка

Программа модернизации оборудования «Новая энергия» на Красноярской гидроэлектростанции стартовала в 2017 году по инициативе основателя Эн+ Олега Дерипаска. За это время на пяти гидроагрегатах заменили рабочие колеса турбин и установили три новых силовых трехфазных трансформатора 220 кВ.