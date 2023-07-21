В Туве следователи просят опознать умершую в больнице женщину. Фото: СК

В Туве следователи просят помощи в опознании женщины, которая скончалась в медицинском учреждении. Она была найдена 17 июля в квартире дома на улице Ооржака Лопсанчапа, 39 города Кызыла. Женщина была еще жива, когда бригада скорой помощи доставила ее в больницу. Но спасти не удалось.

Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей». Что скрывается за этой формулировкой, следователи пока не разглашают. Но сейчас им необходимо установить личность потерпевшей.

По приметам женщина – тувинка, на вид 30-45 лет, рост 160 см, волосы черные, средней длины, прическа типа каре, нос прямой, губы полные. Была одета в футболку из хлопчатобумажной трикотажной ткани, спортивные брюки, на ногах лакированные туфли. Вопрос: почему не показывают фотографию потерпевшей, ведь по лицу опознать гораздо проще? Или такой возможности нет? Следим за ситуацией.

Все, кто располагает сведениями о потерпевшей, могут позвонить по телефону следкома: 8-913-350-16-46.