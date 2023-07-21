Фото: Мария ЛЕНЦ

20 июля двое жителей Саяногорска украли 4 бутылки пива из магазина-буфета. Об этом сообщает МВД по Республике Хакасия.

Дерзкое ограбление произошло ночью в 9 микрорайоне города. Мужчина и женщина взяли бутылки пива из витрины с алкоголем, а затем убежали из магазина с криком «А теперь – на выход!».

Полицейским удалось найти подозреваемых по горячим следам: они спокойно спали в квартире, которая была неподалеку от торговой точки. Пару доставили в отдел.

Сейчас установлено, что не работающая 37-летняя женщина и ее ранее судимый 33-летний друг были пьяны. Они пояснили стражам порядка, что в момент совершения преступления были «на кураже», а поэтому о возможных последствиях не думали.

Заведено уголовное дело, ведется следствие.