В Канске под суд отправили студента, работавшего курьером у мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске под суд отправили студента, работавшего курьером у мошенников, он помог обмануть трех пожилых женщины по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевой прокуратуре.

Все началось, когда 17-летний студент-подросток увидел в мессенджере объявление о курьерской работе. Особо напрягаться не нужно, а оплату обещали немалую. Молодому человеку объяснили, что он должен делать – это было незаконно, но он согласился.

Мошенники звонили пожилым людям, сообщали, что их родные попали в аварию и чтобы «отмазать» их от наказания, нужно заплатить деньги «кому надо». Курьер приезжал по указанным адресам и забирал деньги. Переводил их затем на счет работодателя, оставляя себе процент за труды. Таким образом, с помощью обвиняемого три женщины в возрасте 69, 83 и 84 лет лишились накоплений на общую сумму 750 тысяч рублей.

Студенту грозит до 10 лет лишения свободы. Это называется: сам сломал себе жизнь.