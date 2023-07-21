Красноярская полиция задержала в Хакасии угонщика внедорожника. Стоп-кадр видео

Красноярские полицейские направились в служебную командировку в соседнюю Хакасию и задержали там подозреваемого в угоне внедорожника. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Автомобиль Toyota Land Cruiser был угнал в начале июля с территории базы, которая находится в Центральном районе Красноярска. Владелец указал цену – 1,5 миллиона рублей. Позже брошенный внедорожник сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили возле кафе в районе Дивногорска, иномарка была брошена, угонщика след простыл.

Оперативники установили, что к преступлению причастен мужчина 1999 года рождения. Он работал по соседству и знал, где владелец оставляет ключи от автомобиля. Взял их, показался на чужом внедорожнике, бросил и попытался скрыться в Хакасии. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.