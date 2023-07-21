В Красноярском крае 233 человека заболели педикулезом. Фото: телеграм-канал Дмитрия Горяева

В Красноярском крае с начала года диагноз «педикулёз» установили 223 жителям края. При этом уровень заболеваемости не превышает среднемноголетних значений. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

Неприятность в виде вшей чаще всего встречается у детей: из общего числа выявленных заболевших 147 – как раз ребятишки.

По территориям за 6 месяцев больше всего заболевших зафиксировано среди жителей Красноярска — 101 случай, Шушенского района — 23, Норильска и Минусинского района — по 18, Ачинска — 10.

Чтобы избежать проблем, постарайтесь избегать контакта с уже заболевшими. Не пользуйтесь чужими расческами и полотенцами для головы, шапочками – и детям не разрешайте. Если же заметили вшей – в аптеках в доступности есть различные средства для борьбы с ними.