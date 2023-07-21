В Красноярском крае проверили золотодобытчиков на реках Мане и Мине Фото: Мария ЛЕНЦ

В Партизанском районе проверили золотодобывающие компании, работающие на реках Мана и Мина и их притоках. Местные жители пожаловались на загрязнение водных объектов, что и стало основанием для того, чтобы туда нагрянули представители природоохранной прокуратуры, инспекторы экологического надзора минэкологии края, специалисты Среднесибирского УГМС, Главрыбвода.

В ходе авиаобследования межведомственная комиссия облетела несколько участков золотодобывающих артелей. Проверили работу предприятия ООО «Среднеманское». Действительно, было зафиксировано, что на территории расположено множество отстойников, загрязненная вода из них при обильных осадках может попадать в реку Мину. Специалисты сделали пробы воды, а лабораторные исследование подтвердили превышение по загрязняющим взвешенным веществам. Штраф для предприятия - до 300 тысяч рублей.