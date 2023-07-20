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НовостиОбщество20 июля 2023 15:52

В Минусинске поставят электронные колонки с водой

Первые устройства появятся до конца года
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Минусинска

Фото: мэрия Минусинска

В Минусинске власти планируют установить «умные» водоразборные колонки. Прогресс шагнет на улицы города уже до конца года, когда будут установлены пять колонок, а до конца 2025 года планируется разместить еще 15.

Для набора воды жителям придется обзавестись электронным чипом, который нужно будет приложить к устройству – без него воспользоваться колонкой не получится. Соответственно, для получения чипа нужно будет заключить договор с «Горводоканалом».

С помощью внедрения таких технологий ведомство пытается бороться с несанкционированным набором больших объемов воды. К слову, электронные колонки также оснастят подогревом для набора воды зимой.

– Первые две такие колонки смонтируют уже в этом году на перекрестке улиц Мартьянова–Октябрьская и улице Пляжная. К работам приступят в сентябре после ремонта городских водопроводных сетей, – добавили в мэрии.