В Красноярском крае потерявшаяся в лесу пенсионерка самостоятельно смогла вернуться домой

Фото и видео: МВД

В Енисейском районе благополучно завершилась история с пропавшей местной жительницей. Пенсионерка вчера ушла в лесной массив в поселке Новокаргино за земляникой, но назад к вечеру не вышла. При этом женщина поначалу была на связи – она сама позвонила спасателям и рассказала что заблудилась.

Местные службы выехали на поиски, но ситуация осложнилась тем, что телефон пенсионерки вскоре оказался недоступен, а сама она была одета в камуфляж. Поэтому поиски в темноте ничего не дали.

На следующий день женщина сама смогла выйти на то же место, откуда накануне ушла в лес. Она рассказала, что к ночи устала плутать в чаще и решила остановиться. К тому же, ее путь пролегал через болото и топь, где было опасно ходить в потемках. Утром она смогла найти правильную дорогу. По словам пенсионерки, за 40 лет регулярных походов в лес подобное с ней случилось впервые.