Следователи рассказали, как утонул 7-летний мальчик в Красноярском крае

Фото: СК по Красноярскому краю

Следователи рассказали подробности трагедии, которая произошла сегодня на реке в Назаровском районе. Там утонул 7-летний мальчик: как рассказали правоохранители, он был в компании подростков, однако спасти его те не успели.

На берег реки мальчик пришел вместе с 10-летним братом и 16-летним дядей. Дети решили перейти реку вброд, однако младший оступился и его мгновенно подхватило течение. Хоть речка была неглубокой, ребенка затянуло в более глубокое место.

На помощь к мальчикам подоспел случайный прохожий, однако ему оставалось лишь вытащить бездыханное тело ребенка из воды. Сейчас на месте работают следователи.