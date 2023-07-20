В Красноярском крае будет реализован проект в помощь бездомным животным

Фото: Segezha Group

Определены победители четвертого грантового конкурса «Система добрых дел», который проводит Благотворительный фонд «Система» при поддержке цифровой экосистемы МТС. В рамках конкурса Фонд, как социальный партнер крупнейших работодателей России, выявляет лучшие волонтерские инициативы сотрудников всех уровней и оказывает им финансовую, экспертную и информационную поддержку. В число победителей вошел проект Олеси Козловой, сотрудницы Лесосибирского ЛДК №1 (входит в SegezhaGroup).

Проект, который будет реализован в партнерстве с территорией временной передержки «Доброе Сердце», позволит бездомным животным Лесосибирска получить вакцинацию, перестать неконтролируемо размножаться, стать безопасными для людей и с большими шансами вскоре найти новый дом.

«Команда этого проекта намного больше, чем я, автор заявки. Руководители и волонтеры «Доброго сердца», волонтеры Лесосибирска, сотрудники-волонтеры компании Segezha Group – все мы стремимся, чтобы как можно больше животных нашли дом и семью. Я безгранично благодарна всем единомышленникам и организаторам конкурса «Система добрых дел»! Теперь я точно уверена: все в наших руках, все в наших силах, главное – действовать!» - рассказывает автор проекта Олеся Козлова, специалист по строганной продукции и специалист по вопросам сертификации Лесосибирского ЛДК №1 (входит в Segezha Group).

В этом году на конкурс «Система добрых дел» поступили проекты из 22 регионов России от сотрудников цифровой экосистемы МТС, Segezha Group, Группы «Эталон», Sitronics Group, Холдинга ERSO, Natura Siberica, БЭСК, OZON, Объединения «Гжель» и других компаний-партнеров Благотворительного фонда «Система». Участники могли предложить проекты в четырех номинациях: «Система добра» (помощь незащищенным слоям населения), ставшей самой популярной в этом году (35% проектов), «Система вокруг нас» (вклад в инфраструктуру регионов), «Система будущего» (дополнительное образование, профпереподготовка, просвещение детей и молодежи, «Зеленая система» (экология). В трех первых – есть победители.

Самыми популярными темами проектов стали творческое развитие и социальная адаптация детей и взрослых с особыми потребностями, театральные волонтерские инициативы, создание спортивной инфраструктуры в регионах и забота о бездомных животных.

Отбор проектов проходил в два этапа. На первом экспертная комиссия, которую составили профессионалы в сфере благотворительности и корпоративной социальной ответственности, а также профильные эксперты по темам проектов, оценила все заявки в балльной системе и предоставила каждому участнику развернутую обратную связь. В каждой номинации оказались проекты, которые получили высокую оценку и допуск к презентации перед конкурсной комиссией.

Презентация проектов финалистов состоялась в Москве, в Медиаруме МТС Банка. Участники из других регионов могли представить свои проекты онлайн. Все желающие могли подключиться к трансляции мероприятия в официальном сообществе Благотворительного фонда «Система» ВКонтакте.Конкурсная комиссия определила 16 проектов-победителей, которые смогут получить финансовую, экспертную и информационную поддержку от организаторов конкурса.

«За годы работы грантового конкурса «Система добрых дел» при поддержке Благотворительного фонда «Система» были реализованы десятки социальных проектов: экологические, образовательные, инфраструктурные, инклюзивные. Однако конкурс – это намного больше, чем возможность получить финансовую и экспертную поддержку и сделать хороший проект. Это шанс рассказать о своем начинании очень большому количеству людей и зарядить их стремлением сделать что-то хорошее. Главный слоган волонтерского движения цифровой экосистемы МТС: «Ты начни – и всё начнется». От души желаю всем участникам конкурса удачи и смелости: чем больше мы будем говорить о добрых инициативах, тем больше возможностей воплотить их в жизнь!»- отмечает Елена Серегина, руководитель Центра по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности ПАО «МТС».

«Этот конкурс вобрал в себя все основные принципы работы нашего Фонда. Сотрудничаем с экспертными организациями и социально ответственными компаниями, крупнейшими работодателями России. Поощряем инициативу на всех уровнях. Обращаемся к тем, кто хорошо понимает потребности регионов и целевых аудиторий. Помогаем развиваться инициативам, которые уже существуют, вместо того, чтобы дублировать их. Не просто вручаем грант, а даем развернутую обратную связь и оказываем информационную поддержку. Локальные проекты создают мощную систему – систему добрых дел!»- делится Татьяна Шишаева, директор социальных и культурно-просветительских программ Благотворительного фонда «Система».

Узнать всё о проектах-победителях можно на сайте БФ «Система»:

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