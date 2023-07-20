В Назарове подростки повредили плитку на памятнике «Скорбящей матери»

Фото: zapad24.ru

19 июля в городе Назарово Красноярского края подростки повредили часть памятника «Скорбящей матери», катаясь на самокате. Об этом сообщает «Запад24».

Личности виновников пока не установлены, но сообщение в полицию уже передано. Известно, что часть скульптуры было повреждено во время катания на самокатах. В назаровской администрации сообщили, что подростков ждет наказание в соответствии с законом.

Коллеги передают, что памятник «Скорбящей матери» в 2022 году ремонтировал назаровский бизнесмен Сергей Гончаров. На работы было выделено 400 тысяч рублей.