Фото: МВД Красноярского края

20 июля в Красноярском крае утонул 7-летний ребенок. О трагедии написали в региональном МВД.

Только что в дежурную часть поступило сообщение о том, что в поселке Степной Назаровского района утонул маленький мальчик. Он погиб в реке Сереж. По предварительной версии полиции, малыш отдыхал в компании с двумя несовершеннолетними родственниками. Взрослых рядом не было.

Идет расследование произошедшего.

Это уже 12-й погибший подросток с начала лета.

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