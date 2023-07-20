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НовостиПроисшествия20 июля 2023 9:52

Сотрудницы банка не дали красноярке отдать аферистам 300 тысяч рублей

Полиция завела уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

19 июля в Красноярске сотрудницы банка спасли 21-летнюю девушку от банковских мошенников. Об этом сообщает МВД по краю.

Красноярке позвонил незнакомец, который представился сотрудником Центробанка. Дальше по старой схеме: мошенники пытаются оформить на вас кредит, нужно их опередить, и отправить деньги на безопасный счет.

Девушка пришла в банк за кредитом в 300 тысяч рублей. Бдительные сотрудницы спросили, не звонили ли ей сотрудники «финансовой организации»? Та ответила, что звонили.

Они сказали девушке, что ее пытались обмануть. Дело дошло до полиции. Заведено уголовное дело.