В Красноярске с 22 июля ограничат движение транспорта по улице Шевченко на проезде к Даурской

Схема: администрация Красноярска

В Красноярске 22 июля с 10 часов утра ограничат движение транспорта по улице Шевченко на проезде к Даурской. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает городская администрация.

На участке будет идти капитальный ремонт теплосетей. На время изменятся схемы движения автобусов:

- Маршруты № 56, 61, 95 в прямом и обратном направлении будут ходить по улице Шевченко – Читинская – Амурская и далее как обычно.

- У №56 и №61 убираются остановки «Столовая» (в направлении Даурской), «Старые Черемушки», «улица Амурская». Добавляется остановка «Столовая (улица Читинская)» (в направлении Шевченко).

- У № 95 уберут остановку «ул. Амурская», добавят «Старые Черемушки», «Столовая (ул. Читинская)» (в направлении Шевченко), «Столовая» (в направлении Даурской).

Временные остановки в обоих направлениях для №56, №61, №95 будут организованы в районе дома Ширинская, 9А.

Работы завершат 27 июля.