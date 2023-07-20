В Карабуле Богучанского района планируют строить досуговый центр

Село Карабула. Фото: Сергей ФИЛИНИН

Новый досуговый центр собираются построить в Карабуле, что в Богучанском районе. Документ подписан в соответствии с целями госпрограммы РФ «Развитие культуры» и приоритетами Стратегии социальных инвестиций компании.

«Создание досуговых центров и домов культуры в Красноярском крае — одно из важных направлений работы краевого министерства культуры. Рад, что запланированное строительство досугового центра в одном из северных районов края нашло поддержку в лице компании РУСАЛ. Уверен, что нам при участии Министерства культуры РФ удастся эффективно реализовать задуманный проект, и совсем скоро культурная жизнь жителей села Карабула получит новый стимул к активному росту и развитию!», - отметил Аркадий Зинов, и.о. министра культуры Красноярского края

Место будущего центра досуга. Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Сейчас на месте будущего досугового центра пустырь. Но уже в 2024 году здесь начнется стройка. Ответственность за разработку проектно-сметной документации взял на себя Богучанский алюминиевый завод - в рамках трехстороннего соглашения. Разработчики учли потребности карабульцев и климатические особенности территории. Проектом предусмотрено строительство одноэтажного модульного здания на 100 мест, обширная парковая зона, детская и спортивная площадки.

Пока в одном из старейших сел Богучанского района, где проживает более 600 человек, нет ни полноценного клуба, ни ДК. Сельчане собираются в здании бывшей столовой бывшего леспромхоза, приспособленном под культурный досуг.

Сейчас сельский клуб выглядит так. Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Здесь проходят встречи с ветеранами, тематические вечера. «Бывает, тесновато, иногда наши гости размещаются с трудом, - признается Наталья Кокошникова, заведующая сельским клубом, - давно мы мечтали, чтоб у нас в селе появился современный досуговый центр. И очень рады, что скоро наша мечта сбудется!»

Марина Шпурова, жительница Карабулы: «Нам очень нужен новый клуб, где места всем хватит, и каждый найдет занятие по душе». Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Досуговый центр даст массу новых возможностей для организации культурного отдыха. Он станет новым местом притяжения не только для жителей Карабулы, но и соседних поселков.