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НовостиОбщество20 июля 2023 8:00

В Минусинске появятся электронные уличные колонки

Набрать питьевую воду можно будет только с помощью специального чипа
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края в Минусинске появятся электронные уличные колонки. Об этом сообщает администрация города.

Новые колонки будут антивандальными. Они имеют систему подогрева, а значит не перемерзают зимой. Первые две поставят уже в 2023 году на перекрестке улиц Мартьянова - Октябрьская и на улице Пляжная.

Но есть нюанс.

Набрать питьевую воду просто так не выйдет ‎– необходим специальный чип (карта или брелок), который выдается абонентам по договору с муниципальным предприятием. В администрации отмечают, что на такие меры пришлось пойти из-за частого несанкционированного использования уличных колонок. Это создает проблемы во время учета потребления воды.

До 2025 года планируется установить 15 электронных колонок.