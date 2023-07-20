Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края в Минусинске появятся электронные уличные колонки. Об этом сообщает администрация города.

Новые колонки будут антивандальными. Они имеют систему подогрева, а значит не перемерзают зимой. Первые две поставят уже в 2023 году на перекрестке улиц Мартьянова - Октябрьская и на улице Пляжная.

Но есть нюанс.

Набрать питьевую воду просто так не выйдет ‎– необходим специальный чип (карта или брелок), который выдается абонентам по договору с муниципальным предприятием. В администрации отмечают, что на такие меры пришлось пойти из-за частого несанкционированного использования уличных колонок. Это создает проблемы во время учета потребления воды.

До 2025 года планируется установить 15 электронных колонок.