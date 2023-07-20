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НовостиОбщество20 июля 2023 6:50

В Красноярске пройдет фестиваль уличного искусства «ИСКРАФЕСТ23»

На площадке разместят кубы для граффити, которые будут расписывать художники прямо на фестивале
Вячеслав КУИМОВ
Фото: сайт администрации Красноярска

Фото: сайт администрации Красноярска

5 августа в Красноярске пройдет фестиваль уличного искусства «ИСКРАФЕСТ23». Об этом сообщает администрация города.

Мероприятие пройдет c 14:00 до 22:00 в районе Коммунального моста на Центральной набережной краевой столицы. Там можно будет посмотреть на выставку картин, приобрести различные изделия ручной работы, послушать лекции и многое другое.

– Наша миссия касательно творчества и его влияния на городские пространства осталась неизменной, только в этот раз мы внесли коррективы и сделали куда больший упор на практику, нежели на теорию, – рассказывает Сергей Костюков, директор молодежного «Зеркало».

Все подробности о фестивале можно узнать по телефону 265-03-26 или в социальных сетях.