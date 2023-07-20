Красноярские туристы все чаще выбирают отдых на озерах Алтая

Из Красноярска до Завьяловских озер добираться около 8 часов. Но эти места стоят того. Здесь, практически рядом друг с другом, расположено около 330 озер – целый комплекс водоемов, созданный самой природой большой бальнеологический курорт. Что притягивает туристов в эти чудесные места – соленая, горькая или пресная вода (а она в озерах, правда, разная), лечебные грязи или просто красота природы, не важно, главное – приезжих здесь с каждым годом все больше и больше.

И, как говорят нам аналитики МегаФона, люди здесь не только отдыхают и оздоравливаются, но и очень много общаются в социальных сетях, мессенджерах, смотрят видео и слушают музыку онлайн. А если конкретнее – по сравнению с прошлым годом, активность гаджетов в этой локации увеличилась в два раза. Мало того, несмотря на популярность мессенджеров, даже количество голосовых телефонных звонков относительно прошлого года выросло на 15%. Как говорят специалисты, возросшую мобильную активность в районе озер приходится поддерживать дополнительными мощностями, потому оператор оперативно, всего за 4 часа, подготовил к работе и развернул передвижную базовую станцию в непосредственной близости к туристической локации. Мобильный комплекс сотовой связи работает автономно, может раздавать интернет при любой погоде и уже обеспечивает устойчивый сигнал в радиусе до 10 километров

По словам директора МегаФона в Алтайском крае Марии Зенько, благодаря установке передвижной базовой станции, в туристической зоне увеличились ёмкость сети, покрытие, а также скорость передачи данных:

– Мы понимаем, что качественная связь важна для туристов. Поэтому ищем решения, которые позволяют нашим абонентам использовать любые цифровые сервисы, даже находясь в заповедных местах Алтая.