В Красноярске на улице Авиаторов резервируют земли под трамваи

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Авиаторов резервируют земли под трамвайную сеть. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает сайт Sibnovosti.

Распоряжение появилось на официальном портале администрации города. Его подписал Дмитрий Веретельников, глава департамента градостроительства.

Скриншот: документ администрации Красноярска

10 участков от улицы Октябрьской до Молокова были зарезервированы на три года, общая площадь земельных участков составляет более 120 тыс кв. м. Теперь там нельзя строить какие-либо здания или сооружения. Пространство полностью отдано под трамваи.