В трех районах Красноярска на двое суток отключат холодную воду

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь на 22 июля жители трех районов Красноярска останутся без холодной воды. Об этом сообщает КрасКом.

Так, двое суток потерпеть без холодной воды предстоит красноярцам, проживающим в домах части Центрального, Железнодорожного и Советского районов. Им советуют запастись питьевой водой.

Так, в Центральном районе под отключение попадают некоторые дома на улицах Шахтеров, Полярной, Березина, Мужества, Туруханской, 3-й Полярной, 2-й Брянской, Караульной, Подзолкова, Северном шоссе и поселке СВЭМ.

В Железнодорожном районе – от центра до ЖД. В Советском районе – улицы Шахтеров, Березина, Спандаряна и некоторые дома на Дубенского и Соревнования. Полный список можно посмотреть тут.