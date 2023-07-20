С начала года 40 красноярских туристов вернулись из-за границы с инфекциями

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С начала 2023 года 40 туристов из Красноярского края вернулись из-за границы с различными инфекциями. Такой информацией поделился глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем тг-канале.

142 тысяч человек успели пройти санитарно-карантинный контроль в красноярском аэропорту, а всего было досмотрено 905 самолетов. Уточняется, что прямо на борту удалось выявить трех пассажиров с признаками инфекционных заболеваний (герпетическая инфекция, ОРВИ и острая кишечная инфекция).

– При появлении первых признаков недомогания не забывайте информировать своего врача о недавней поездке за границу, – добавил Дмитрий Горяев.