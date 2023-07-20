В Красноярске с 20 июля перекрыли три улицы

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 20 июля в Красноярске перекрыто движение на трех улицах. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Так, с 09:00 часов 20 июля по 31 августа из-за ремонта путепровода закрыт проезд по трем полосам нечетной стороны Мичуринского моста. На четной стороне сужена дорога от дома № 6а до пересечения в районе дома № 74 на Красрабе. До 31 августа закрыт и две из четыре полос моста через Качу в районе Брянской, 280А.

До 5-го августа будут закрыты на ремонт теплосетей два участка на 60 лет Образования СССР: 80 метров по нечетной стороне от пр. 60 лет Образования СССР, 49, а также проезд промежутке от дома № 43/2 до 52/9.