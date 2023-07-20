Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае разыскивают пропавшую сборщицу земляники. Об этом пишет региональное МВД.
19 июля в дежурную часть пришло сообщение о пропаже женщины. В 6 часов утра она ушла в лес около поселка Новокаргино Енисейского района. С тех пор ее местоположение неизвестно.
О своем бедственном положении сборщица успела рассказать по телефону 112, но сейчас до нее невозможно дозвониться. 62-летняя женщина была одета в камуфляжный костюм и красные сапоги.
На поиск пропавшей выдвинулись полицейские, волонтеры и спасатели.
Если вам что-либо известно об ее местоположении, позвоните по телефону дежурной части «Енисейский»: 8 (39195)-2-21-02 или 2-33-82.
Пропавшая женщина. Фото: МВД по Красноярскому краю