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НовостиПроисшествия20 июля 2023 4:41

В Красноярском крае разыскивают пропавшую сборщицу земляники

62-летняя женщина сама сообщила о своей пропаже
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае разыскивают пропавшую сборщицу земляники. Об этом пишет региональное МВД.

19 июля в дежурную часть пришло сообщение о пропаже женщины. В 6 часов утра она ушла в лес около поселка Новокаргино Енисейского района. С тех пор ее местоположение неизвестно.

О своем бедственном положении сборщица успела рассказать по телефону 112, но сейчас до нее невозможно дозвониться. 62-летняя женщина была одета в камуфляжный костюм и красные сапоги.

На поиск пропавшей выдвинулись полицейские, волонтеры и спасатели.

Если вам что-либо известно об ее местоположении, позвоните по телефону дежурной части «Енисейский»: 8 (39195)-2-21-02 или 2-33-82.

Пропавшая женщина. Фото: МВД по Красноярскому краю

Пропавшая женщина. Фото: МВД по Красноярскому краю