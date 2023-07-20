Фото: администрация Красноярска

В Красноярске отремонтируют двор дома, где жил оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом вчера, 19 июля, сообщили в администрации города.

Работы уже вовсю идут у многоэтажного дома по адресу проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 55. Там предстоит отремонтировать тротуары, установить качели, турник, песочницу и многое другое. На это дело потратят 2 миллиона рублей.

Благоустройство идет по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Для нас важен, конечно, каждый двор, независимо от того, кто в нем жил или живет сейчас. Многое зависит от активности жителей, – отметил Дмитрий Гурьев, руководитель администрации Ленинского района.

Добавим, что в программе требуется софинансирование ремонтных работ со стороны жителей дома.

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