Фото: МВД по Республике Хакасия

19 июля в Хакасии снова произошло смертельное ДТП. Об этом пишет республиканское МВД.

Трагедия случилась в 9 утра на 1-м километре автодороги Бея-Очуры Бейского района. По предварительной версии полиции, автомобиль ВАЗ 21053 двигался со стороны Саяногорска в село Бея. В один момент водитель легковушки не уступил дорогу КамАЗу и врезался в него. 72-летняя пассажирка ВАЗа погибла на месте.

Водитель легкового автомобиля был госпитализирован с множественными травмами.

Идет расследование.

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