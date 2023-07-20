В природном парке «Ергаки» травмировался еще один турист

Фото: МЧС по Республике Хакасия

19 июля в нацпарке «Ергаки» травмировался еще один турист. Об этом сообщили в МЧС по Республике Хакасия.

56-летний житель Москвы сломал ногу в горах. К нему на вертолете выдвинулись спасатели, но подходящей площадки для посадки рядом с пострадавшим не нашлось. Специалистам пришлось осторожно выводить мужчину к транспорту.

Сейчас турист находится в Абакане. Он был передан врачам.

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