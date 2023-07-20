Строители показали красноярцам процесс установки свай котлована для метро на Молокова

Фото: Мария ЛЕНЦ

19 июля красноярцам показали процесс установки свай котлована для будущей станции метро на улице Молокова. Видео опубликована в тг-канале Красноярского метро.

Сейчас на объекте работает тяжелая техника. Сообщается, что стройка продолжается в круглосуточном режиме. Сейчас свои черты приобретает конструкция котлована на Молокова, где будет станция метро «Улица Шахтеров».

Напомним, что работы по возведению метро на этом участке начались еще в мае. Как сообщают Gornovosti после строительства котлована начнется разработка тоннеля.