Аграриям Красноярского края расширили возможность получить гранты

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Аграрии Красноярского края получили новые направления грантовой поддержки. В краевом правительстве прошло заседание комиссии по вопросам государственной поддержки агропромышленного комплекса. По его итогам власти определили пять новых направлений, которые могут рассчитывать на поддержку государства.

В перечень хозяйств, которые могут получить гранты, добавили проекты в сфере мясного скотоводства, племенного животноводства, яичного птицеводства, разведения племенной птицы, а также производства зерновых и масличных культур. Заявки будет рассматривать правительственная комиссия.

Отметим, что закон о поддержке крупных инвестпроектов приняли в регионе в прошлом году: на гранты в бюджет заложили почти 600 млн рублей. Хозяйства стоимостью выше 150 млн рублей могут рассчитывать на субсидирование, а более мелкие фермеры получают средства в виде грантов.