В Красноярске ребенок побежал на красный, спровоцировал аварию и попал под машину

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске 9-летний мальчик попал под машину на Свободном. На остановке «Зенит» ребенок вдруг выбежал на дорогу, хотя для пешеходов горел красный сигнал. Его не заметил водитель легковушки, который сбил ребенка.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, ребенок гулял во дворе своего дома, но в какой-то момент решил пойти в парк. Для этого ему нужно было пересечь оживленную проезжую часть: мальчик побежал на красный, однако из-за машины в крайнем левом ряду водитель, ехавший по среднему ряду не увидел пешехода.

В итоге водитель ударил по тормозам, но все равно не смог избежать столкновения с ребенком. Вдобавок, сзади в него врезался еще один автомобиль, владелец которого не смог отреагировать на резкое торможение.

Мальчик от удара упал на асфальт и получил травмы, однако от испуга вскочил и побежал, судя по всему, домой. Позже его все равно госпитализировали в больницу.