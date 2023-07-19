Более 300 жителей Красноярского края стали бизнесменами за счет службы занятости

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В Красноярском крае для жителей открыли программу открытия собственного бизнеса. Агентство труда и занятости населения предлагает 200 тысяч рублей «подъемных» на открытие своего дела. Программой уже смогли воспользоваться 310 жителей Красноярска и края.

Размер единовременной выплаты может составлять от 199,5 до 276,3 тысяч рублей в зависимости от места и района проживания. Получить выплату могут даже безработные, если зарегистрируются как самозанятые, хотя тогда сумма будет скромнее.

Помимо финансовой помощи, агентство предоставляет консультационные услуги и обучение предпринимательству. А сам бизнес может быть любым – к примеру, в Ачинске местная жительница буквально с нуля занялась открытием парикмахерского салона.